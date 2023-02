Leiche im S-Bahn-Tunnel entdeckt

Am Dienstagnachmittag wurde eine Leiche im S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof entdeckt. Bei der Person soll es sich um einen wohnsitzlosen 36-jährigen Mann handeln. An der Haltestelle Stresemannallee kam es ebenfalls zu einem medizinischen Notfall.

Vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr wurde im S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof eine leblose Person gefunden. Die S-Bahn, die zu diesem Zeitpunkt den Tunnel befahren wollte, ist infolgedessen zum Stehen gekommen, wie die Polizei mitteilt. Bei der Person habe es sich um einen 36-jährigen wohnsitzlosen Mann gehandelt. Weder Todesursache noch der Grund für seinen Aufenthalt im S-Bahn-Tunnel seien bisher geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Der Einsatz, der durch den Fund ausgelöst wurde, konnte gegen 17.30 Uhr beendet werden, teilte die Feuerwehr anschließend mit.



Für die Einsatzkräfte ging es um 17.24 Uhr zudem zur Haltestelle Stresemannallee in Sachsenhausen. Dort habe eine Person einen „medizinischen Notfall“ erlitten, so die Feuerwehr. Ein Rettungsdienst sowie ein Notarzt konnten die Person behandeln und in eine Klinik transportieren.