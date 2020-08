Prozessauftakt im Falle des getöteten Achtjährigen

Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Mann, der im Juli 2019 einen Achtjährigen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen und im Anschluss eine weitere Frau verletzt haben soll. Es geht um die Frage der Schuldfähigkeit des Mannes.

Am 29. Juli 2019 stieß ein Mann einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter konnte sich auf einen Gehweg neben dem Gleis retten, ihr Sohn wurde von dem Zug erfasst und starb auf den Gleisen. Noch bevor der Mann vom Tatort wegläuft, stößt er eine 79 Jahre alte Frau zu Boden und verletzte sie schwer. Es war eine unvorstellbare Tat, die ganz Deutschland erschütterte. Am Mittwoch begann nun der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Habte A. vor dem Frankfurter Landgericht.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Beschuldigten Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Derzeit geht das Gericht davon aus, dass Habte A. aufgrund einer schizophrenen Psychose, die laut Gutachten zur Tatzeit in akuter Form vorgelegen habe, schuldunfähig ist. Sollte die Beweisaufnahme zeigen, dass der Beschuldigte die Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer bewusst ausgenutzt habe, kämen auch Mord sowie versuchter Mord infrage, wie die zuständige Strafkammer des Landgerichts erklärte. Der Anwalt der Familie des Achtjährigen Ulrich Warncke sagte, es gebe „gute Argumente dafür, dass es sich [bei der Tat] um Mord handelt“.



„Es tut mir sehr leid“



Habte A. ließ am Mittwoch über seinen Anwalt verkünden, dass er nicht aussagen werde. In einer kurzen schriftlichen Erklärung teile er mit, dass er „sehr krank“ gewesen sei und dass sich alles so zugetragen haben müsse, wie es in der Anklage steht. „Es tut mir sehr leid, insbesondere für die Familie des getöteten Jungen.“



Keine Erinnerung an die Tat



Gegenüber einem Sachverständigen, der am ersten Prozesstag aussagte, gab Habte A. vergangenes Jahr an, sich nicht an die Tat erinnern zu können; erst bei der Festnahme setze seine Erinnerung bruchstückhaft wieder ein. Auch zu der Vorgeschichte des Beschuldigten macht der Sachverständige Angaben: Soll soll Habte A. ihm gegenüber erklärt haben, dass seine psychischen Probleme Ende 2018 begannen. Seitdem habe er sich von seinen Mitmenschen beobachtet und verfolgt gefühlt. Immer wieder habe er Stimmen gehört, die ihn beschimpft und bedroht hätten. Am Tattag hätten sie ihm gesagt, dass seine Familie in der Schweiz getötet wurde. Ob diese Stimmen ihm auch einen „Befehl“ zu der Tat gegeben haben, wisse er nicht mehr. Er müsse aber, so sagt er, außer Kontrolle gewesen sein. „Falls die Vorwürfe zuträfen“, sei dies der größte Fehler seines Lebens.