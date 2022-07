31-Jähriger von Zug erfasst

In der Nacht zum Freitag hat ein Mann versucht, die Gleise an der Einfahrt zum Hauptbahnhof zu überqueren. Dabei wurde er von einem Triebwagen erfasst und ist noch am Unfallort verstorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

In der Nacht zum Freitag, kurz vor 2 Uhr, wurde ein 31-jähriger Mann von einem Triebwagen am Hauptbahnhof erfasst und ist daraufhin noch am Unfallort gestorben. Laut Polizei habe der Mann auf Höhe des Gleis 16 das Gleisbett in der Einfahrt zum Hauptbahnhof überqueren wollen, als er von dem einfahrenden Triebzug erfasst wurde.



Warum der Verstorbene die Gleise überqueren wollte sei laut Polizei unklar. Hinweise auf einen mutmaßlichen Suizid seien derzeit nicht erkennbar. Die Polizei ermittelt weiterhin.