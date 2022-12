Swing, Glühwein und weihnachtliche Bowls

Im Café Momi wird es weihnachtlich. Anlässlich der Feiertage soll es am kommenden Freitag eine weihnachtliche Fete mit Swing-Musik und Live-DJ geben. Auch für passende Kalt- und Heißgetränke sowie Speisen wird gesorgt.

Das Café Momi ruft zu einer weihnachtlichen Sause ins Gutleutviertel. Am Freitag werden Gäste nicht nur mit Cocktails und Glühwein versorgt, sondern auch mit Swing-Musik des DJs Kaiser L Schallplattenunterhalter. Dieser soll das Event passend musikalisch begleiten und die Gäste zum Tanzen bringen.



Auch für Speisen wird gesorgt: So soll es eine Auswahl an deftig weihnachtlichen Bowls und süßem Gebäck geben. Das Event beginnt um 18 Uhr und endet um 22 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.



MOMI, Gutleutviertel, Gutleutstraße 150, 18–22 Uhr.