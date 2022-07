32-Jähriger schießt aus fahrendem Auto

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr soll der Beifahrer eines weißen Audi Q7 im Frankfurter Gutleutviertel einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Der Zeuge, der das Geschehen beobachtete, habe sich das Nummernschild gemerkt und umgehend die Polizei verständigt. Die Beamten haben laut Mitteilung den 32-jährigen Beifahrer später in einem Offenbacher Café ausfindig machen können. Wie die Polizei Frankfurt weiter mitteilte, fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Rucksacks eine scharfe Schusswaffe samt 10 Patronen.