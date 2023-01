Polizei überwältigt Mann mit Schwert

Am Dienstag wurde im Günthersburgpark ein schwertschwingender Mann von der Polizei überwältigt. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann nur ein stumpfes Sportgerät für Tai-Chi-Übungen benutzte. Er wurde anschließend wieder freigelassen.

Am Dienstagmittag ging ein besonderer Notruf bei der Polizei ein: Ein Mann würde auf einem Spielplatz im Günthersburgpark mit einem Schwert hantieren. Mehrere Polizeibeamte trafen daraufhin im gemeldeten Bereich ein, brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei wurde seine Brille in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilt.



Wie sich kurze Zeit später herausstellte, führte der Mann bloß Tai-Chi-Übungen durch und benutzte dafür ein stumpfes Sportgerät statt eines echten Schwertes. Der 40-Jährige wurde im Anschluss vor Ort wieder freigelassen.