Jugendliche bei Messerstecherei schwer verletzt

Im Frankfurter Grüneburgpark ist es Freitagnacht zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei 18-Jährige schwer verletzt wurden. Die Polizei sperrte den Platz daraufhin ab und fahndet nun nach den Tätern.

Bei einer Party im Grüneburgpark ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden zwei 18-jährige Jugendliche mit Messerstichen schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Verletzten wurden direkt ins Krankenhaus gebracht, die Polizei sperrte daraufhin den Park.



Laut Polizeiangaben waren die beiden 18-Jährigen Teil einer größeren Gruppe, die gegen 23 Uhr mit einer weiteren Gruppe in einen Streit geriet. Was zunächst verbal begonnen habe, habe sich dann zu einer Schlägerei entwickelt. Dabei sollen die zwei 18-Jährigen Stich- und Schnittverletzungen erlitten haben, wie die Polizei mitteilt. Die mutmaßlichen Täter seien anschließend geflüchtet.



Der Ablauf und die Hintergründe der Tat seien bislang noch unklar. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten

Totschlags eingeleitet.