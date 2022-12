Glockenkonzert läutet Heiligabend ein

50 Glocken von insgesamt zehn Kirchen in der Innenstadt werden anlässlich des Großen Stadtgeläuts an Heiligabend erklingen. Die Glockenkomposition wird nicht nur im Stadtgebiet zu hören sein, sondern auch Online und auf CD.

Auch in diesem Jahr ertönt an Heiligabend das Große Stadtgeläut. Von 17 Uhr bis 17.30 Uhr wird die Glockenkomposition in der Innenstadt zu hören sein. Die Komposition bezieht zehn Kirchen mit ihren insgesamt 50 Glocken mit ein. Komponiert hat das Klangbild der Mainzer Glockensachverständige Paul Smets im Jahr 1954. „Das Glockenkonzert bietet für viele auch in schwierigen Zeiten ein gemeinsames Erlebnis sowie ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht“, sagt Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff.Gute Standorte zum Hören des Konzerts sind etwa die Hauptwache, der Liebfrauenberg, der Paulsplatz, der Römerberg und der Eiserne Steg. Darüber hinaus wird die Komposition auf der Website der Stadt als entsprechende Audiodatei freigeschaltet. Auch eine CD des Großen Stadtgeläuts soll es geben.