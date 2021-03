Glockenklänge live und online

Das Große Stadtgeläut wird nach längerer Pause an Karsamstag wieder in der Frankfurter Innenstadt zu hören sein. Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) möchte damit den Menschen während der Pandemie Mut machen.

Nach zehn Monaten soll an Karsamstag erstmals wieder das Große Stadtgeläut in der Frankfurter Innenstadt erklingen. Während aufgrund der Pandemie an Heiligabend im vergangenen Jahr noch auf Radio und Internet zurückgegriffen werden musste, möchte Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) mit den Glockenklängen zu Ostern Hoffnung und Zuversicht vermitteln. „Auch wenn uns Abstandhalten und Maske in der Innenstadt noch immer vor Augen führen, dass wir noch nicht in der gewünschten Normalität angelangt sind, so möchte ich doch auch den Menschen Mut machen und zeigen, dass wir die Wünsche der Menschen in unserer Stadt ernst nehmen“, so Becker.



In den vergangenen Monaten hätten viele Bürger:innen deutlich gemacht, dass sie das Stadtgeläut vermissen, sagte Becker. „Für viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ist das Erleben dieses einzigartigen Klangerlebnisses ein Stück Heimat, das ich ihnen ab Ostern auch wiederschenken möchte.“ Auch an Pfingsten und in der Weihnachtszeit soll das Stadtgeläut künftig wieder erklingen.



Los geht es am Karsamstag um 16.30 Uhr mit der Bürgerglocke der Paulskirche, bevor sich ihre weiteren fünf Glocken, die Glocken der Katharinenkirche, der Liebfrauenkirche, der Peterskirche und des Dominikanerklosters sowie die der Leonhardskirche, des Karmeliterklosters, der Alten Nikolaikirche und der Dreikönigskirche anschließen. Zum Abschluss folgen die Glocken des Kaiserdoms mit der bekannten Gloriosa.



Damit die Glockenklänge auch außerhalb der Innenstadt zu hören sind, wird das Große Stadtgeläut auch diesmal wieder online auf der Webseite der Stadt Frankfurt übertragen. Zudem gibt es das Stadtgeläut nun erstmals auch als Klingelton für das eigene Handy.