56-Jähriger in Rödelheim erschossen

Am Montagabend wurde ein Mann mit mehreren Schüssen in Rödelheim getötet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, soll sich die Tat um etwa 20.20 Uhr in der Schmittener Straße ereignet haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Lauthandelt es sich bei dem Opfer um einen 56-jährigen Mann; dieser sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.Die Fahndungen nach dem Täter oder der Täterin laufen noch. Laut Polizei wurde der Fall zwischenzeitlich an die Staatsanwaltschaft übergeben, diese konnte jedoch auf Anfrage des JOURNAL FRANKFURT noch keine weiteren Informationen zu den Hintergründen und dem Tatverlauf geben. Erst vergangene Woche wurde ein 38-Jähriger in Praunheim auf offener Straße erschossen. In diesem Fall konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.