Riedberg und Westend werden grün

Mit ihren neuen Campusgärten wollen Studierende der Goethe-Universität sogenannte „PermaKulturInseln“ anlegen – Gärten, in denen sich Menschen begegnen, Obst und Gemüse anbauen und Lösungen für ihre Umwelt entwickeln können.

Erdbeeren pflücken, Kartoffeln ernten, Gemüsebeete anlegen – das soll bald in den Campusgärten auf dem Riedberg und im Westend möglich sein. Studierende der Frankfurter Goethe-Universität wollen aus verwilderten Campusflächen kleine Gärten machen, die zu „hochproduktiven essbaren Ökosystemen“ werden sollen, so genannten „PermaKulturInseln“. Die Goethe-Universität stellt dafür 800 Quadratmeter auf dem Campus Riedberg und 2000 Quadratmeter auf dem Campus Westend bereit.



„Die Permakulturgärten bieten nicht nu lokal ganz konkrete Lösungen für globale Umweltprobleme und helfen uns dabei, dazu weiter zu forschen. Sie zeigen außerdem aufs Schönste, wie Universität und Stadt miteinander verbunden sind: durch junge Menschen mit kreativen Ideen und der Entschlossenheit, diese Ideen vor Ort, inmitten der Stadt, inmitten der Universität, umzusetzen“, sagt Universitäts-Präsident Enrico Schleiff. Ziel der Campusgärten sei es, „maximale Artenvielfalt auf minimaler Fläche“ zu erreichen, heißt es vonseiten der Uni. Alles, was angebaut wird, ist essbar – zwischen Obstbäumen und Wildobststräuchern finden sich Kräuterspiralen oder die Gemüsebeete, auf denen unter anderem der biozertifizierte Kohlrabi „Enrico“ wachsen soll. Auch kleine Wasserstellen soll es geben.



Gemeinsam mit den „GemüseheldInnen“ und dem Ernährungsrat Frankfurt haben Studierende der Goethe-Universität bereits Konzepte für die Campusgärten entwickelt, erste Beete angelegt, Samen gesetzt und einige Jungpflanzen angezogen. Mit von der Partie sind auch die Inititative „Goethe’s Green Office“, der AStA sowie der Wissenschaftsgarten der Universität, denn neben dem Spaß am Gärtnern soll das Projekt der Campusgärten auch wissenschaftlich begleitet werden. „Wir wollen, dass unsere essbaren Inseln in Frankfurt zu einem Modellprojekt werden, das anderen Städten und Universitäten als Vorbild dient“, so die Campusgärtner:innen.



Darüber hinaus sollen mit den Campusgärten Orte der Begegnung geschaffen werden, an denen auch Inklusion mitgedacht werden soll. „In der Permakultur wird jedes Element so platziert, dass es sich optimal entfalten kann“, erklären Juliane Ranck und Laura Setzer, Gründerinnen der „GemüseheldInnen“. Dabei gehe es nicht nur um die Pflanzen, sondern ebenso um Tier und Mensch. Bei vielen Studierenden komme das Projekt bereits gut an. Auch Bürger:innen und Kindergärten hätten bereits Interesse an Besuchen in den Campusgärten gezeigt oder ihre Mithilfe angeboten. So sind in Zukunft auch Kurse für alle Altersklassen geplant, die nicht nur einen Bildungstransfer ermöglichen, sondern das Projekt auch „in die Stadt hineinwirken“ lassen sollen. Ab dem 28. April soll zudem ein Miniaturmodell einer „PermaKulturInsel“ im Rahmen der Sonderausstellung „Gärtnern Jetzt“ im Historischen Museum zu sehen sein.