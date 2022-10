Übergangsunterkunft am Sportcampus wird erweitert

Mainkai-Sperrung

Was kommt, wenn die Autos den Mainkai verlassen?

Mit dem „Sommer am Main“ probierte die Stadt in den Ferien aus, wie der Mainkai bei einer dauerhaften Sperrung für den Autoverkehr bespielt werden könnte. In einem Bürgerdialog wurden am Dienstagabend die Erkenntnisse daraus präsentiert und weitere Anregungen gesammelt.

Text: Laura Oehl / Foto: Bernd Kammerer