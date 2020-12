Radfahrer stirbt bei Unfall mit LKW

In Ginnheim ist am Mittwoch ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. An einer Kreuzung wurde er von einem abbiegenden LKW erfasst. Im Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen.

An der Kreuzung Ginnheimer Hohl / Hügelstraße ist am Mittwochnachmittag ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann hatte neben einem LKW an einer Ampel gewartet und war zeitgleich mit dem LKW losgefahren, als die Ampel auf Grün schaltete. Die Polizei vermutet, dass der Radfahrer auf dem Fahrradstreifen geradeaus fahren, der 55-jährige LKW-Fahrer aber nach rechts auf die Hügelstraße abbiegen wollte. Dabei erfasste der LKW den Radfahrer.



Der 73-jährige Radfahrer erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde von der Polizei nun ein Sachverständiger hinzugezogen. Durch den Unfall kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.