Massenschlägerei im Niddapark

Bei einer Massenschlägerei im Niddapark wurden am Samstagabend mehrere Jugendliche verletzt. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm vier Jugendliche fest.

Im Niddapark kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 20.30 Uhr eine Menschenmenge gemeldet, innerhalb derer es zu einer Auseinandersetzung und Schüssen gekommen sein sollte. Die Polizei war demnach knapp drei Stunden mit mehreren Beamten im Einsatz. Sie nahmen vier Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren fest. Die beiden 17-Jährigen sollen mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben; verletzt wurde dabei niemand. Den beiden 16-Jährigen wird laut Polizei vorgeworfen, Raubstraftaten begangen zu haben. Weiter heißt es, bei einem von ihnen seien mehrere Gegenstände sichergestellt worden.



Sieben Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind laut Polizei Opfer von Raub oder Körperverletzung geworden. Ins Krankenhaus wurde demnach aber nur einer der beiden 16-jährigen Festgenommenen gebracht, da er erhebliche Verletzungen aufgewiesen habe.



Insgesamt hatten sich beim Eintreffen der Polizei mehr als 150 Jugendliche an der U-Bahnstation Niddapark aufgehalten. Im Park selbst hätten sich noch weitere Jugendliche befunden; wie viele, ist unklar. Wer von ihnen tatsächlich an der Schlägerei beteiligt war, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern noch an.