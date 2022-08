37-Jähriger nach Schussabgabe festgenommen

Am Dienstagabend hat ein 37-Jähriger in Ginnheim einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Beim Eintreffen der Polizeikräfte versuchte der Mann, zu fliehen. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Ein 37-jähriger Mann hat am Dienstagabend in der Marie-Bittorf-Anlage in Ginnheim einen Schuss abgegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gesehen, wie sich der Mann nach dem Schuss in Richtung Ricarda-Huch-Straße begab und dabei wahllos mit der Waffe auf Passanten zielte. Laut Polizei rannte der alkoholisierte 37-Jährige bei Eintreffen der Beamten weg, bis er schließlich in der Nähe der Sudermann- und Raimundstraße gefasst werden konnte. Die Waffe stellte sich später als Schreckschusswaffe heraus.



Bei seiner Festnahme hatte der Mann zudem ein Messer, eine Stahlrute und einen zerbrochenen Molotowcocktail bei sich. Wie Polizei mitteilte, suchten die Beamten nach der Festnahme den Fluchtweg des Mannes ab und durchsuchten zudem seine Wohnung. Dabei seien Knallkörper und Betäubungsmittel gefunden worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.