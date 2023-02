Haltung zeigen

Unlängst war der Frankfurter Schauspieler Christoph Gérard Stein im Rhein-Main-Gebiet in mehrere Produktionen involviert, die sich mit Rassismus und Ausländerfeindlichkeit beschäftigen. Zuletzt drehte er im Ostend den teils autobiografisch geprägten Kurzfilm „O Father“.