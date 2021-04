89-jähriger Mann vermisst

Seit Dienstagmorgen wird ein 89-jähriger Mann aus dem Gallusviertel vermisst. Die Polizei Frankfurt ist derzeit auf der Suche nach dem an Demenz erkrankten Mann und bittet nun die Bürgerinnen und Bürger um Hinweise.

Seit Dienstagmorgen wird der 89-jährige Herr Jobst aus dem Frankfurter Stadtteil Gallus vermisst. Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, sei der Mann zuletzt in seiner Wohnung in der Langenhainer Straße gesehen worden. Derzeit habe man keine Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort von Herrn Jobst. Der Vermisste leide allerdings an fortgeschrittener Demenz und benötige dringend Hilfe. Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755 51199 an die Frankfurter Kriminalpolizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Der Vermisste wird als schlanker Mann mit westeuropäischer Erscheinung, grauen Haaren und ohne Bart beschrieben. Möglicherweise trägt er einen grauen Pyjama mit waagerechten Streifen am Oberteil und Hausschuhe.