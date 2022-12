Kollektiv darf besetztes Haus bis April nutzen

Keine Sperrzonen

Raketen und Böller an Silvester erlaubt

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, galt vergangenes Jahr in weiten Teil der Stadt an Silvester ein Verbot von Feuerwerkskörpern. In diesem Jahr sind die Regeln deutlich lockerer; ein offizielles Feuerwerk der Stadt ist jedoch nicht geplant.

Text: sie / Foto: Bernd Kammerer