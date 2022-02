Frau verfolgt und mit Messer angegriffen

In der Nacht zum Sonntag wurde eine 43-jährige Frau auf dem Nachhauseweg verfolgt und beim Betreten ihrer Wohnung mit einem Messer angegriffen. Sie konnte schwer verletzt fliehen, der mutmaßliche Täter wurde noch in der Wohnung festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann eine 43-jährige Frankfurterin im Stadtteil Gallus verfolgt und diese beim Betreten ihrer Wohnung schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Frau trotz ihrer Verletzungen noch fliehen, der mutmaßliche Täter – ein 26-jähriger Mann – wurde in der Wohnung festgenommen.



Laut Polizei war die Frau gegen 0.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, dabei sei ihr der unbekannte Mann vor ihrem Haus in der Kölner Straße aufgefallen. Dieser sei ihr daraufhin durch das Treppenhaus gefolgt und habe sie beim Betreten ihrer Wohnung angegriffen und mit einem Messer auf sie eingestochen. Die 43-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte aber dennoch fliehen.



Ein Zeuge entdeckte die Frau schließlich in der Speyerer Straße und rief den Notruf. Der mutmaßliche Täter konnte noch in der Wohnung festgenommen werden. Laut Polizei hat er sich bislang noch nicht geäußert, weiter heißt es, die Hintergründe zu dem Vorfall seien bislang noch „völlig unklar“.