51-Jähriger attackiert neuen Partner seiner Ex-Freundin

Samstagnacht kam es im Gallus zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Mann und seiner 22 Jahre alten früheren Freundin. Dabei wurde der neue Lebensgefährte der Frau mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer am Kopf verletzt.

In der Nacht zum Sonntag kam es im Gallus zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei habe es sich dabei um ein Zusammentreffen zwischen einem 51-Jährigen und seiner 22-jährigen Ex-Partnerin gehandelt. Das ehemalige Liebespaar habe sich gegen 1.30 Uhr verabredet, um sich wegen eines Streits am Vortag auszusprechen. Wie die Polizei mitteilt, seien beide jeweils in Begleitung einer weiteren Person gewesen. Zu einer Aussprache sei es jedoch nicht gekommen, stattdessen habe der 51-Jährige, gemeinsam mit seiner 39-jährigen männlichen Begleitung den neuen 20-jährigen Lebensgefährten, den die Frau mitgebracht hatte, geschlagen. Daraufhin hat der 51-Jährige das Opfer mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer am Kopf verletzt.



Der 20-Jährige fiel zu Boden, wo er laut Polizei weiter getreten und geschlagen wurde. Währenddessen habe der 39-jährige Mittäter die 22-Jährige zu Boden gestoßen. Daraufhin hätten zwei Frauen eingegriffen und den Geschädigten sei es gelungen, zu fliehen. Weiter heißt es vonseiten der Polizei, Zeuginnen und Zeugen hätten dabei Knallgeräusche wahrgenommen, bei denen es sich um Schüsse gehandelt haben könnte. Das 20-jährige Opfer wurde mit einer Kopfplatzwunde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Partnerin habe leichte oberflächliche Verletzungen davongetragen.



Der Tatort wurde zwischenzeitlich von den verständigten Beamten abgesperrt; dabei fanden die Ermittler Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Die beiden mutmaßlichen Täter seien namentlich bekannt gewesen, weshalb die Polizei noch in der Nacht die Wohnungen der beiden durchsucht habe, ohne sie jedoch dort anzutreffen. Die Polizei fahndet weiter und ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.