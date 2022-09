44-Jähriger bei Messerattacke getötet

In einem Streit ist am Donnerstagabend im Gallus ein 44-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie es zu der Tat kam, wird nun ermittelt.

In der Idsteiner Straße im Frankfurter Gallus ist am Donnerstagabend ein 44-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die Polizei konnte bereits kurz nach der Tat einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen.



Wie die Polizei mitteilte, saß der 44-Jährige am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf seinem Roller und unterhielt sich mit einer Frau, als der 42-jährige Lebensgefährte der Frau dazukam. Zwischen den beiden Männern habe sich ein Streit entwickelt. Infolgedessen habe der 42-Jährige sein Gegenüber zunächst zu Boden gebracht und dann mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen. Offenbar hatte die Frau noch versucht, dazwischenzugehen und wurde dabei erheblich an der Hand verletzt, so ein Sprecher der Polizei. Sie befindet sich noch immer in stationärer Behandlung im Krankenhaus.



Laut Polizei hatten die Rettungskräfte noch im Rettungswagen versucht, den 44-Jährigen zu reanimieren, allerdings sei er noch vor Ort verstorben. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden. Hinweise darauf, dass weitere Personen beteiligt waren, gebe es nicht. Was genau der Hintergrund der Tat ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.