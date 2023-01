24-Jähriger stirbt nach Wohnungsverweis

Am Sonntag kam es in einer Wohnung in der Europa-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24-jährigen Männern, bei der einer der beiden tödlich verletzt wurde. Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlags.

Vergangenen Sonntag kam es gegen 12.55 Uhr in einer Wohnung in der Europa-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24-jährigen Männern, bei der einer der beiden tödlich verletzt wurde. Der andere wurde laut Polizei von den Beamten vor Ort festgenommen und gilt als tatverdächtig.



Wie die Polizei weiter mitteilt, soll es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Der später Geschädigte habe – womöglich unter dem Einfluss von Drogen – den mutmaßlichen Täter angegriffen, nachdem dieser ihn der Wohnung verwiesen habe. Im Rahmen der Abwehr dieses Angriffs sei der 24-Jährige dann tödlich stichverletzt worden.



Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlags. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf halten an.