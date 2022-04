Geldregen für ehrliche Finderin

Eine Frankfurterin hat in einem Regenschirm vom Sperrmüll einen fünfstelligen Geldbetrag gefunden und durfte ihn am Ende behalten. Interesse zeigte sie jedoch nur an dem Schirm.

Eine Frau findet auf einem Sperrmüllhaufen in Sachsenhausen einen alten Regenschirm und nimmt ihn mit nach Hause. Dort angekommen, entdeckt sie einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag, der in dem Schirm versteckt war. Die ehrliche Finderin bringt Geld und Schirm zur Polizei und darf es am Ende behalten, weil sich niemand innerhalb von sechs Monaten meldet.



Was ein bisschen wie ein ZDF-Sonntagabendfilm klingt, ist laut Ordnungsamt im September vergangenen Jahres tatsächlich in Frankfurt passiert. Das kuriose an dem Geschehen kommt jedoch erst noch: Wie das Ordnungsamt weiter mitteilte, habe die Frau überhaupt kein Interesse an dem Geld gehabt, sondern lediglich am Schirm. Sie habe die Bediensteten im Fundbüro mehrfach gefragt, ob nicht das Amt den Betrag in ihrem Auftrag spenden könnte. Dies sei jedoch rechtlich nicht zulässig. Erst nach mehrfachen Bitten der Bediensteten nahm die Frau das Geld mit.