Protest für eine autofreie Innenstadt

Unter dem Motto „Mainkai bleibt autofrei!“ ruft die Fridays for Future-Bewegung am Dienstag zu einer Protestaktion auf. Grund dafür ist die Mainkai-Sperrung, die zum 1. September endet. Unter dem Hashtag #blockmainkai sind Aktionen des zivilen Ungehorsams geplant.

Ab dem 1. September dürfen wieder Autos über den Mainkai rollen, dann endet die einjährige Testphase des Verkehrsversuches. Aus diesem Grund wollen die Anhängerinnen und Anhänger der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future (FFF) am Dienstag protestieren. Sie setzen sich für eine endgültige Schließung des Mainkais für den Autoverkehr sowie für die Vision einer autofreien Innenstadt ein.



Unter dem Motto „Mainkai bleibt autofrei!“ soll es einen Demonstrationszug geben. Geplant ist von der Alten Oper aus um 12 Uhr zu starten und von dort zum Mainkai zu ziehen. Darüber hinaus werde es Aktionen des zivilen Ungehorsams unter dem Hashtag #blockmainkai geben. „Wir wollen den Raum des Mainkais wieder nehmen und für diese Version einer lebenswerten Stadt kämpfen“, so die Veranstalter. Dabei verweisen sie unter anderem auf die Studie des Amts für Statistik, die zeigt, dass sich fast 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt für einen autofreien Mainkai ausgesprochen haben.



„SPD und Grüne müssen den politischen Mut aufweisen sich gegen ihren Koalitionspartner, die CDU, durchzusetzen. Tun sie dies, kann uns dieses wegweisende Projekt erhalten bleiben“, so Jana Voges von FFF. Laut den Veranstaltenden müsse die Schaffung einer „für Menschen lebenswerten Stadt“ eine höhere Priorität in der kommunalen Politik haben. Vor allem im Hinblick auf die Bekämpfung der Klimakrise sei eine Umstrukturierung der Städte und der Gesellschaft unerlässlich.