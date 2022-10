Großdemo soll Zeichen für die Ukraine setzen

Unter dem Motto „#DefendingUkraine“ rufen zahlreiche ukrainische Vereine und politische Parteien zu einer Kundgebung gegen den russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine auf. Der Protest ist für Freitagnachmittag geplant und soll weltweit stattfinden.

Mehrere ukrainische Vereine und politische Parteien rufen am kommenden Freitag ab 17.30 Uhr zu einer großen Kundgebung gegen den russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine auf dem Römerberg auf. Unter dem Motto „#DefendingUkraine - Unterstützt den Schutzschild von Europa!“ soll weltweit in mehr als 40 Staaten und in mehr als zehn deutschen Städten demonstriert werden.



In einem gemeinsamen Schreiben teilen die Organisatoren mit, dass sie sich für den Support der ukrainischen Armee, für die Flüchtlingshilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer, für humanitäre Hilfe in die Ukraine, für Sanktionen gegen Russland, den Wiederaufbau der Ukraine während und nach dem Krieg und die Aufnahme der Ukraine in die EU einsetzen wollen. „Sichtbare Unterstützung der deutschen Gesellschaft ist nun sehr wichtig“, heißt es vonseiten der Vereine und Parteien.