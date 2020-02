Verärgerung über Abrissunternehmen

Text: Elena Zompi / Foto: Symbolbild: Bereits im April 2019 streikten Ärztinnen und Ärzte auf dem Frankfurter Römerberg für bessere Arbeitsbedingungen © Bernd Kammerer

streiken am heutigen Dienstag tausende Ärztinnen und Ärzte für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. In Hessen sind von dem Streik die Unikliniken in Frankfurt, Gießen und Marburg betroffen. – Weiterlesen >>