Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar haben zwei Männer eine 39-Jährige in Sachsenhausen überfallen und ausgeraubt. Die Polizei hat bereits zwei Tatverdächtige festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen sucht sie nun nach Zeugen und weiteren Hinweisen.

Nach dem Überfall auf eine Frau in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar in Sachsenhausen sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen und weiteren Hinweisen. Zwei junge Männer hatten die 39-jährige Frau laut Polizei gegen 1.20 Uhr in der Höhe eines Alten- und Pflegeheimes in der Schifferstraße überfallen und mit einem Messer bedroht und ihr auf diese Weise ihre EC-Karte gestohlen.



Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die die beiden Männer bereits vor der Tat gesehen haben könnten. Wie die Polizei mitteilt, hätte die 39-Jährige die beiden mutmaßlichen Täter vor dem Überfall auf dem Sandsteinpodest rechts vor dem Treppenabgang an der Südseite des Eisernen Stegs sitzen sehen und schon zu diesem Zeitpunkt ein „ungutes Gefühl“ gehabt.



Einer der beiden Männer soll circa 25 bis 32 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er wird mit einer drahtigen Statur, einem südländischen Hauttyp sowie vollen buschigen Augenbrauen beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen hellen Pullover und eine dunkle Hose getragen und eine Kapuze aufgehabt haben. Um die Schultern soll er einen hellen Schal oder Pullover hängen gehabt und bis oberhalb der Nase eine schwarze Nylonmaske getragen haben. Der zweite mutmaßliche Täter soll gleich groß und sehr schlank gewesen sein. Er sei insgesamt dunkel gekleidet gewesen, habe eine schwarze Kapuze aufgehabt und das Gesicht bedeckt.



Wer die beiden Männer in der Nacht am Eisernen Steg gesehen hat oder weitere Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755 53111 bei der Kriminalpolizei zu melden.