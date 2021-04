Ein Stück Natur in der Stadt

Die Frankfurter Stadtevents bieten am Donnerstag, 29. April, einen Workshop rund um das Thema Urban Gardening an. Unter freiem Himmel wird Interessierten von Gartenexpertin Katharina Becker erklärt, wie man ein Stückchen Natur auch in die Innenstadt bringen kann.

Urban Gardening, also die gärtnerische Nutzung selbst kleinster Flächen in der Stadt, ist gerade während der Pandemie zu einem wahren Trend geworden. Viele sind auf der Suche nach einem Stück Natur zur Erholung oder zur Selbstversorgung mit eigens angebautem Obst und Gemüse. Gemeinsam mit Gartenexpertin Katharina Becker bieten die Frankfurter Stadtevents deshalb am Donnerstag, 29. April, einen 3,5 stündigen Workshop an: Gegärtnert wird ab 16 Uhr im sogenannten „Genießergarten“ inmitten der Obstwiesen in Sossenheim.Während des Workshops lernen Interessierte alles rund um die Themen Hochbeete, Kräutergärten oder die Bepflanzung noch so kleinster Grünflächen im eigenen Hinterhof oder dem Balkon. Kursleiterin Katharina Becker zeigt den Teilnehmenden dabei originelle Möglichkeiten für die Bepflanzung besonders schattiger Flächen und unterstützt bei der Frage, wie man die eigenen Grünflächen optimal nutzt.Derzeit gibt es noch vier freie Plätze für den Kurs, der unter freiem Himmel stattfindet und folglich veranstaltet werden darf. Interessierte können Tickets für 69 Euro über die Stadtevents-Website reservieren. Wer am Kurs teilnimmt, erhält einen Preisnachlass auf Pflanzen und zusätzlich selbst gemachten Frucht-Balsamico.