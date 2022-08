Abseilaktion legt Bahnverkehr lahm

Aufgrund einer Abseilaktion am Frankfurter Westbahnhof kam es am Samstagvormittag zu erheblichen Beeinträchtigungen des Zugverkehrs. Die vier Demonstrierenden, darunter zwei Rollstuhlfahrer, hatten unter anderem ein Schild mit der Aufschrift „Mobilitätswende für Alle“ dabei.

Am Samstagvormittag haben vier Personen mit einer Abseilaktion am Bahnhof Frankfurt West dafür gesorgt, dass der Zugverkehr für mehrere Stunden erheblich beeinträchtigt wurde. Wie die Polizei im Anschluss mitteilte, präsentierten die vier Demonstrierenden – darunter seien auch zwei Rollstuhlfahrer gewesen – ein Schild mit der Aufschrift „Mobilitätswende für Alle“.



Laut Polizei seilten sich die vier Personen gegen 9.50 Uhr aus dem Gleisbereich in Richtung des Gehwegs Kasseler Straße ab. Daraufhin musste das Gleis 1 für knapp drei Stunden und das Gleis 2 für rund 40 Minuten gesperrt werden. Gegen 12.40 Uhr, so heißt es vonseiten der Polizei weiter, hätten sich die vier Personen freiwillig abgeseilt, verletzt wurde niemand.



Das genaue Ausmaß der Verspätungen im Bahnverkehr werde nun ermittelt; gegen die Versammlungsteilnehmenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.