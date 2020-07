Tapas und Wein auf der Gutleutstraße

Seit kurzem bietet die Frank W. Weinbar im Bahnhofsviertel ausgewählte Weine aus Deutschland und ganz Europa an. Dabei sollen Sommeliers den Gästen beratend zur Seite stehen.

Zunächst scheint es, als seien das Riz Café und die Frank W. Weinbar ein und dasselbe Lokal, doch der Schein trügt. Denn die Geschäftsführer Franziska Schmitt und Phillipp Degenhardt entwickelten vor einigen Jahren ein Konzept, welches sie auf der Gutleutstraße 15 im Bahnhofsviertel schließlich umsetzen konnten. Beide Lokale, das Café und die Weinbar, sind zwar im gleichen Haus, verfolgen aber eigene Geschäftsmodelle. Es handelt sich um zwei separate Räume und Ladenflächen mit jeweils zwei separaten Eingängen. Die größere Fläche wird dabei von der Weinbar eingenommen.

Degenhardt betonte, dass dieses Konzept bereits vor Jahren geplant war, sich die komplette Umsetzung aber in die Länge gezogen habe: „Das Interesse für beide Lokale bestand für über acht Jahre, jedoch musste vorher das Haus saniert werden.“



Auf die Frage, inwiefern sich die Frank W. Weinbar von anderen, bereits bestehenden Weinbar-Konzepten in Frankfurt abhebe, sagte Degenhardt: „Frank W. ist mit hochqualifizierten Sommeliers ausgestattet und hat eine extravagante Optik, die keinerlei Weinklischées aufnimmt wie beispielsweise ein aufgeschnittenes Weinfass oder irgendwelche Kerzen mit irgendwelchen Flaschen.“ Die Weinbar habe eine neue Optik geschaffen, die eine sehr überschaubare und erlesene Auswahl an deutschen und europäischen Wein anbietet. So können Gäste sowohl Wein im 0,1l Glas als auch flaschenweise bestellen. Neben dem Innenbereich, bei dem der Geschäftsführer Wert auf angenehme Beleuchtung und stilvolle Ausstattung legt, bietet der Außenbereich ebenfalls Sitzmöglichkeiten. Passend zum Wein bietet die kleine, Tapas-ähnliche Speisen an. Diese sollen nicht ausschließlich spanischer Herkunft sein, sondern laut Degenhardt den gesamten europäischen Raum abdecken.



>> Frank W. Weinbar, Bahnhofsviertel, Gutleutstraße 15, Tel. 0176/14371887, Mo–Fr 17–0 Uhr, Samstag und Sonntag Ruhetag