Stadt gibt Tipps für einen Stromausfall

Auch wenn die Energieversorgung im Winter als gesichert gelte, will die Stadt Frankfurt mit einem Flyer über die richtige Vorbereitung auf einen Stromausfall informieren. Daneben gibt dieser auch Tipps zum Energiesparen.

Mit einem Flyer wollen Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) und Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) für eine rechtzeitige Vorbereitung auf einen möglichen Stromausfall informieren. Dieser soll Tipps zum Energiesparen und über das richtige Verhalten bei einem Blackout informieren. Über QR-Codes gelangt man zu weiteren Informationen, etwa zu den im Ernstfall einzurichtenden Notfallmeldepunkten der Frankfurter Feuerwehr, bei denen man Notfälle melden kann, wenn das Telefonnetz ausfallen sollte. Ein anderer QR-Code führt zu einer Liste der wichtigsten Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Energiekrise.Grund zur Panik gebe es aber nicht, wie die Dezernentinnen betonen. Die Stromversorgung in Deutschland zähle zu den sichersten in Europa, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei jedoch das Risiko großflächiger und langandauernder Stromausfälle gestiegen. Aktuell gingen die Fachleute davon aus, dass dank der Vorräte die Energieversorgung im Winter gesichert sei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Im Interview mit dem JOURNAL FRANKFURT versicherte auch Ferdinand Huhle, Bereichsleiter Konzernkommunikation und Public Affairs der Mainova AG, ein unkontrollierter, großflächiger und länger andauernder Stromausfall sei unwahrscheinlich. Der Flyer soll demnächst zusammen mit der nächsten Ausgabe des FES-Magazins „Oskar“ an alle Haushalte verteilt werden. Zudem soll er demnächst in allen öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel in Museen, im Zoo und in der Stadtbücherei ausliegen. Auf der Internetseite der Stadt ist der Flyer bereits jetzt abrufbar.