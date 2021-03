Brandstiftung und Vandalismus in Schule

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Ziehenschule in Eschersheim. Unbekannte drangen in das Gymnasium ein, legten Feuer und beschmierten die Wände mit Hakenkreuzen.

In der Ziehenschule in der Josephskirchstraße in Eschersheim ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbruch mit darauf folgendem Vandalismus und Brandstiftung. Laut Polizeiangaben verschafften sich die unbekannten Täter:innen Zutritt über ein Fenster zu einem der Klassenzimmer, entleerten einen Feuerlöscher und legten mithilfe von Toilettenpapierrollen vor den Schultoiletten einen Brand. Im Anschluss begingen sie zahlreiche Sachbeschädigungen, beschmierten Tafeln und Türen mit Hakenkreuz-Motiven und der Zahl 88 und konnten schließlich unerkannt aus der Schule fliehen.



Die um 6 Uhr morgens alarmierte Polizei stellte eine massive Rauchentwicklung fest und rief daraufhin die Feuerwehr, die den Kleinbrand löschen und einen größeren Schaden an der Gebäudesubstanz verhindern konnte. Bei dem Einsatz und der Erkundung im dichten Rauch verletzte sich jedoch ein Feuerwehrmann leicht und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem das Schulgebäude durch den Einsatz eines Großraumlüfters vom Rauch befreit wurde, konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Schaden in den Hunderttausenden aus.



Das Polizeipräsidium Frankfurt bittet im Zuge der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung und sucht nach Personen, die unter der Telefonnummer 069/755 5311 Angaben zu den möglichen Täter:innen machen können.