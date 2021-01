Toter bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in der Lindenstraße im Stadtteil Westend kam am frühen Mittwochmorgen eine Person ums Leben. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Frankfurter Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Lindenstraße im Frankfurter Westend gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Wohnung im vierten Obergeschoss des fünfstöckigen Wohnhauses voll in Brand gestanden. Zwei Anwohnende seien von Einsatzkräften der Feuerwehr unverletzt aus einer benachbarten Wohnung über das stark verrauchte Treppenhaus gerettet worden, ein Bewohner sei vermisst gemeldet worden.



Ein Übergreifen des Feuers auf das darüber liegende Stockwerk konnte verhindert werden. Die Tür zu der rund 150 Quadratmeter großen Wohnung musste laut Feuerwehr mit einer Motorkettensäge gewaltsam geöffnet werden. Nach einer Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen. Wie die Feuerwehr noch in der Nacht auf Twitter mitteilte, wurde eine Person in der Wohnung tot gefunden. Zur Todesursache und Identität der Person liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.



Gegen 5:15 Uhr war der Einsatz mit über 60 Kräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Hoechst und des Rettungsdienstes beendet. Der Sachschaden wird auf über eine Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.