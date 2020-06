Mann stirbt bei tödlichem Messerangriff

Am Fernbusbahnhof nahe des Hauptbahnhofs wurde ein Mann durch einen Messerangriff tödlich verletzt. Die Polizei nahm noch im näheren Umkreis des Tatorts einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe sind derzeit unklar.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Mann im Bahnhofsviertel mit einem Messer tödlich verletzt. Laut Polizei verständigten Zeuginnen und Zeugen gegen vier Uhr morgens die Polizei, die den schwerverletzten Mann im Parkplatz-Bereich des Reisebusanbieters Flix-Bus am Boden liegend vorfanden. Der Mann konnte nicht mehr reanimiert werden.



Die Polizei konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort schließlich einen 35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sowie das Tatmotiv sind bisher nicht bekannt. Auch zum Verhältnis zwischen Opfer und Täter und dazu, ob weitere Personen involviert waren, will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen, erklärte ein Sprecher der Polizei Frankfurt.