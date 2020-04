Hessen beendet Zusammenarbeit mit Ditib

Das Land Hessen hat die Zusammenarbeit mit der sunnitisch-islamischen Organisation Ditib für den islamischen Religionsunterricht beendet. Grund dafür sei die fehlende Unabhängigkeit von der türkischen Regierung, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) mit.

Am Dienstag gab der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bekannt, dass das Land Hessen die Zusammenarbeit mit dem Landesverband der sunnitisch-islamischen Organisation Ditib beende und der islamische Religionsunterricht zum Ende des laufenden Schuljahres ausgesetzt werde. Dies geschehe nach eingehender Prüfung der von Ditib eingereichten Unterlagen und auf Basis aktualisierter gutachterlicher Einschätzungen von islamwissenschaftlichen, turkologischen und verfassungsrechtlichen Experten, so Lorz. Es müsse nun eine neue Möglichkeit gefunden werden, den davon betroffenen 56 Standorten in Grundschulen sowie den zwölf weiterführenden Schulen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ab dem kommenden Schuljahr die Teilnahme am islamischen Religionsunterricht zu ermöglichen. Unberührt davon bleibe der in Kooperation mit der islamischen Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat stattfindende „bekenntnisorientierte“ islamische Religionsunterricht.



Die Entscheidung betreffe insbesondere die Frage der hinreichenden Unabhängigkeit Ditib Hessens vom türkischen Staat, so der hessische Kultusminister. „Diese Entscheidung habe ich getroffen, weil – ausweislich der aktualisierten Gutachten – die Zweifel an der Erfüllung der notwendigen Kriterien durch Ditib Hessen weiterhin nicht im notwendigen Maße ausgeräumt werden konnten. Aus heutiger Sicht ist auch nicht zu erwarten, dass die Defizite in absehbarer Zeit beseitigt werden können“, führte Lorz aus. Aufgrund dieser ungünstigen Prognose lasse sich der Religionsunterricht bis auf Weiteres nicht mehr fortsetzen. Grundsätzlich bleibe der Gesprächsfaden mit dem Verband aber erhalten, finde jedoch nun außerhalb eines aktiven Kooperationsverhältnisses statt.



Im aktualisierten Gutachten des Bonner Staatsrechtlers Josef Isensee heißt es konkret: „Ditib Hessen bildet das letzte Glied einer Weisungskette, die über den Bundesverband zur türkischen Religionsbehörde Diyanet führt, die ihrerseits unmittelbar dem türkischen Staatspräsidenten untersteht.“ Der Landesverband verfüge in dieser Organisationseinheit nicht „über jenes Minimum an institutioneller Unabhängigkeit, die er bedürfe, um selbstbestimmt seine Aufgabe als Religionsgemeinschaft erfüllen zu können.“ Es handele sich dabei um eine „schonende Lösung“ für Ditib und gebe dem Verband die Gelegenheit Staatsunabhängigkeit zu gewinnen. Freilich sei die Chance aber gering, dass die türkische Regierung sich darauf einlasse, unmöglich sei es aber nicht, so Isensee. „Die Aussetzung hält die Tür für weitere Beratungen wie für die Rückkehr des Ditib-Religionsunterrichts offen.“ Ziel sei es nun, alle Schülerinnen und Schüler, die bisher am Ditib-Hessen-Religionsunterricht teilgenommen haben, auch den Besuch des „Islamunterrichts“ zu ermöglichen. Unabhängig davon könnten auch andere Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, statt des Ethikunterrichts den „Islamunterricht“ besuchen.



Im laufenden Schuljahr 2019/2020 werde bereits seitens der Schulverwaltung mit dem Schulversuch „Islamunterricht“ ein religiöses Unterrichtsangebot erprobt, das – anders als ein Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes – nicht bekenntnisorientiert sei. Dieser Schulversuch, an dem rund 150 Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe teilnehmen würden, finde ohne die Beteiligung von Religionsgemeinschaften in alleiniger staatlicher Verantwortung statt.



FDP: „Die Türkei ist heute anders als 2012“



Die im hessischen Landtag vertretenen Parteien zeigten sich überwiegend einverstanden mit der Entscheidung der Landesregierung. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag Christoph Degen begrüße, dass der Kultusminister „nach langem Ringen“ nun „überhaupt“ eine Entscheidung getroffen habe. „Dass der Kultusminister nach einer vierjährigen Hängepartie beschlossen hat, dass der Ditib-Landesverband Hessen als Kooperationspartner für den bekenntnisorientierten Religionsunterricht nicht mehr infrage kommt, nehmen wir zur Kenntnis“, so Degen. Inwieweit dies nachvollziehbar sei, gelte es in den kommenden Tagen zu prüfen. Die Einführung eines nicht-bekenntnisorientierten Islamunterrichts kritisierte Degen: „Alles, was jetzt kommt, kann nur eine Übergangslösung sein. Wir bräuchten langfristig eine Konstruktion, die von allen beteiligten Gruppen getragen wird. Eine Lösung völlig an Ditib vorbei wird aufgrund der Größe des Verbandes und seiner Mitglieder nicht funktionieren.“



Die Sprecherin für Berufliche Schulen, lebenslanges Lernen und Religion der Grünen Katrin Schleenbecker sprach sich für die Einführung des Islamunterrichts aus: „Ersatzweise wird mit dem Islamkundeunterricht, der kein bekenntnisorientierter Religionsunterricht ist, den Schülerinnen und Schülern gleichwohl ein umfassender Einblick in den Islam ermöglicht.“ Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Moritz Promny sagte, dass die Türkei ein autokratischer Staat sei, und man nicht vollständig ausschließen könne, dass die Erdogan-Regierung über Ditib Einfluss nehme. Das sei heute anders als 2012. „Aus damaliger Sicht war es richtig, den bekenntnisorientierten Unterricht einzuführen“, so Promny. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Ditib nun zu beenden, sei mit Blick auf die heutige Lage in der Türkei ebenfalls richtig.



Die Zusammenarbeit zwischen Ditib Hessen und dem Land ging über sieben Jahre. Bereits im Jahr 2011 vor der Einführung des Unterrichts hatte sich der damalige Frankfurter Stadtverordnete Turgut Yüksel (SPD) kritisch dazu geäußert, Ditib für den islamischen Religionsunterricht in Hessen einzusetzen. Damals sagte Yüksel, dass er nicht daran glaube, dass Ditib ihre Bindung an die staatliche Religionsbehörde der Türkei aufgebe. „Es ist nicht akzeptabel, dass sich ein Land in die Bildungsangelegenheiten eines anderen Landes einmischt. Das sieht natürlich auch die Regierungskoalition so.“