Drei Außenstellen des Bürgeramtes öffnen wieder

Das sollte längere Wege ersparen: Die Außenstellen des Bürgeramtes in Fechenheim, Harheim und Kalbach werden im Dezember wiedereröffnen, teilte die Stadt am vergangenen Freitag mit. Außerdem sollen in Harheim und Kalbach ab dann auch Pässe und Ausweise beantragt werden können.Die Außenstellen des Bürgeramtes waren während der Pandemie vorerst geschlossen worden. Unter strengen Auflagen und mit eingeschränktem Service wurden sie dann am 4. Mai 2020 wieder geöffnet. Weil der Andrang daraufhin zu groß worden sei, seien aus „Effizienzgründen“ viele Mitarbeiter zu größeren Bürgerämtern abgezogen worden, wie die Stadt angibt. Das habe wiederum die Schließung der Bürgerämter in Fechenheim, Harheim und Kalbach zur Folge gehabt. „Nachdem nun auch die Arbeiten rund um den Bürgerentscheid abgeschlossen sind, werden in den nächsten beiden Wochen drei der vier Außenstellen wieder öffnen“, gab die Dezernentin für Bürger:innenservice Eileen O’Sullivan (Volt) an.Die drei Dienststellen sollen zu den regulären Öffnungszeiten wiedereröffnen, in Fechenheim und Kalbach ab dem 1. Dezember und in Harheim ab dem 5. Dezember. Letztere soll künftig zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Publikumsbedienung erhalten. Für die Außenstelle in Nieder-Erlenbach ist der Zeitpunkt für die Wiedereröffnung noch offen, da die Anbindung an das städtische Datennetz fehle. Die Telekom sei beauftragt.Einzig zur der Zweigstelle in Nieder-Eschbach gibt es noch keine Angaben der Stadt zur Wiedereröffnung. Sie ist weiterhin wegen Umbauarbeiten geschlossen. Bürgerinnen und Bürger im Norden Frankfurts können jedoch ab Dezember dann zu den nahgelegenen Bürgerämtern in Kalbach und Harheim gehen.