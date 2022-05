Handwerker greifen Kollegen mit Messern an

Drei Handwerker haben am Sonntag in Fechenheim auf zwei Kollegen eingestochen. Eines der Opfer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Im Frankfurter Stadtteil Fechenheim haben drei Handwerker am Sonntagabend zwei Berufskollegen angegriffen. Die beiden Gruppen sind laut Frankfurter Polizei gegen 21.45 Uhr in der Gründerseestraße aufeinander getroffen. Das Trio habe demnach den anderen beiden aufgelauert und unmittelbar auf sie eingestochen und schwer verletzt. Zwei Begleiter der Verletzten haben laut Polizei schlimmeres verhindern können, indem sie die Angreifer zurückgedrängt hätten.



Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren. Einer von ihnen habe eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörper, jedoch schwebe er zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr in Lebensgefahr.



Die mutmaßlichen Angreifer, einen Vater, seinen Sohn sowie seinen Neffen, nahm die Polizei wenig später fest. Die genauen Hintergründe für die versuchten Tötungsdelikte sind noch nicht abschließend ermittelt. Die Frankfurter Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.