Wo der närrische Trubel stattfindet

Um das Fastnachtswochenende finden einige Veranstaltungen und Umzüge in der Stadt statt. Unter anderem gibt es wieder den großen Umzug durch die Innenstadt, einen Kinder-Fastnachtszug sowie eine größere Party in der Batschkapp. Eine Übersicht.

Mit über 190 Wagen kehrt der Fastnachtsumzug am Sonntag, den 19. Februar, in diesem Jahr nach Frankfurt zurück. Unter den Motto „Frankfurts Fastnacht - schrill und fein, und sechsfarbbunt noch obendrein“ wird um 12.21 Uhr am Untermainkai gestartet, von wo es dann durch die Innenstadt geht und zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Römerberg enden soll. Laut Polizei und den Veranstaltenden werden bis zu 300 000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Internetseite des Veranstalters . Informationen zu Verkehrssperrungen, zusätzlichen Fahrten und Umleitungen des Nahverkehrs bieten die Internetseiten von traffiQ und des Rhein-Main-Verkehrsbundes Auch der Klaa Pariser Fastnachtszug in Heddernheim feiert seine Rückkehr. Am Fastnachtsdienstag, den 21. Februar, rollen die Wagen und laufen die Närrinnen und Narren ab 14.31 Uhr durch die Straßen von Heddernheim. Der Zug wird auf der Titusstraße und der Konstantinstraße aufgestellt und soll laut Plan auf der Habelstraße aufgelöst werden. Informationen zum Umzug finden sich hier Am Fastnachtssamstag, den 18. Februar, findet ein eigener Umzug für Kinder statt. Um 12.11 Uhr geht es von der Hauptwache, über die Zeil zum Frankfurter Dom und durch die neue Altstadt schließlich auf den Römerberg. Das Kinderprinzenpaar wird dabei von Kindern aus den Frankfurter Karnevalsvereinen und Musikgruppen begleitet.In der Batschkapp wird die Fastnacht ebenso feierlich begangen. Ab Freitag, den 17. Februar, findet dort die Narrenkapp 2023 statt. Für passende Musik sorgen am Freitag DJ Tom Bola und das Buffalo & Wallace DJ Team. Der Einlass ist um 22 Uhr und kostet 14,30 Euro, die Vorverkaufstickets sind bereits ausverkauft. Am darauffolgenden Samstag steht die Veranstaltung unter dem Motto „Ohrwürmer Party“ und wird unter anderem von Musik der 80er, 90er und 2000er begleitet. Einlass ist dann um 23 Uhr. Vorverkaufstickets für 11 Euro für den Samstag sowie weitere Informationen sind auf der Internetseite der Batschkapp erhältlich.Zum Rosenmontag am 20. Februar wird „Die kleinste Disko der Welt" in der Gerbermühle zur Fastnacht veranstaltet. Auf zwei Tanzflächen können Interessierte zu der Musik feiern und tanzen. Die Veranstaltung geht von 18 bis 3 Uhr morgens und kostet an der Abendkasse 15 Euro. Es ist zu beachten, dass ohne Kostüm kein Einlass gewährt wird. Weitere Informationen finden sich hier Im O’Dwyer’s Irish Pub in Alt-Sachsenhausen wird es zur Fastnacht am Montag, den 20. Februar und am Dienstag, den 21. Februar, ebenfalls eigene Feiern geben. An beiden Tagen können Interessierte das närrische Treiben ab jeweils 18 Uhr dort erleben. Tickets sowie weitere Informationen sind hier