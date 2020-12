Sieben Festnahmen bei Razzia gegen Telefonbetrüger-Bande

Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und spielten älteren Menschen einen bevorstehenden Einbruch oder Verlust ihres Bankvermögens vor: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt haben am Mittwoch eine Telefonbetrüger-Bande zerschlagen.

Bei einer bundesweiten Razzia sind die Frankfurter Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei am Mittwoch gegen eine Telefonbetrüger-Bande vorgegangen. Die Bande soll sich laut Staatsanwaltschaft am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und älteren Menschen einen bevorstehenden Einbruch oder Verlust ihres Bankvermögens vorgespielt haben. In wiederholten Telefonanrufen angeblicher Polizist:innen unter Einblendung technisch erzeugter Telefonnummern realer Behörden (Call-ID-Spoofing) seien die Opfer dazu gebracht worden, ihre Wertsachen, Schmuck, Gold oder Bargeld an einen angeblichen Polizisten auszuhändigen oder nahe der Wohnung zu deponieren.



Auf diesem Weg brachten die Beschuldigten die Senioren, im Alter von 71 bis 88 Jahren, laut Staatsanwaltschaft dazu, ihnen Gold, Schmuck oder Bargeld in Höhe von insgesamt mehr als 715 000 Euro zu übergeben. Ein Teil des Geldes, 365 000 Euro, sei bei den Durchsuchungen sichergestellt worden. In vier Fällen hätten Ermittler:innen den Betrug verhindern und dadurch einen Vermögensverlust von rund 100 000 Euro verhindern können.



Die Ermittlungen richten sich gegen 18 Männer und Frauen zwischen 23 und 65 Jahren, die überwiegend in Deutschland leben. Weitere, bislang nicht identifizierte Personen in der Türkei sollen ebenfalls im Verdacht stehen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Bei der Razzia am Mittwoch wurden sieben Personen festgenommen und insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und Berlin durchsucht. Die Ermittler:innen stellten zahlreiche Beweismittel, insbesondere Unterlagen, Computer, Datenträger und Bargeld sicher.