Einbruch in die Oper Frankfurt

Vergangenes Wochenende sind zwei Männer in die Oper Frankfurt eingebrochen und haben Elektrowerkzeug und Zubehör im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Während einer der Männer noch vor Ort festgehalten werde konnte, fahndet die Polizei nach dem zweiten Einbrecher.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Männer in die Oper Frankfurt eingebrochen. Den Einbruch bemerkt hatten zwei Sicherheitsmitarbeiter des Schauspielhauses, die einen der Männer sahen als er gegen 23.15 Uhr das Gebäude verließ. Als der Einbrecher die Wachmänner sah, habe er laut Polizei durch die offene Tür ins Innere gerufen und sei auf einem Leihfahrrad geflüchtet. Der zweite Einbrecher konnte kurz darauf nahe der Oper festgehalten werden bis die Polizeikräfte eintraten. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Wohnsitzlosen.



Die Beamt:innen fanden bei dem 39-Jährigen Elektrowerkzeug und Zubehör aus der Oper im Wert von mehreren Hundert Euro. Von dem zweiten mutmaßlichen Einbrecher fehlt bislang jede Spur. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, an den Seiten kurz rasierte Haare und dunkel bekleidet.