So wird der Frankfurter Fahrrad-Sommer

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt hat die Saison eingeläutet, in den kommenden Wochen folgen zahlreiche weitere Events für Radsportfreunde in Rhein-Main. Von Radrennen und Flohmärkten bis Public Viewing – ein Überblick.

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt war in diesem Jahr der Auftakt einer ganzen Reihe von Events für Radsportfreunde in Rhein-Main. Am 28. Mai findet in Gelnhausen erstmals das Red Bull Hillchasers-Rennen statt. Die Teilnehmenden erwartet dort etwas, um das Alltagsradler sonst eher einen Bogen machen, denn bei diesem Fahrradrennen geht es allein darum, möglichst schnell die mit bis zu 32 Prozent wohl steilste Straße Deutschlands zu erklimmen. Nachdem dieses Rennen zuvor bereits in den Straßen von San Francisco, Bristol, Edinburgh und Marburg stattfand, ist dieses Mal die malerische Barbarossastadt der Austragungsort für den 500-Meter-Bergaufsprint, zu dem sich 300 Teilnehmende anmelden können.Nicht ausschließlich bergauf, sondern auch wieder talwärts geht es in den Weinbergen um Eltville-Erbach, wo am 20. August die vierte Ausgabe der Retro-Rundfahrt Eroica Germania stattfindet. Das Motto dieses Rennens ist Vintage: Zugelassen sind ausschließlich klassische Rennräder („Bici Eroiche“), dazu tragen die Fahrerinnen und Fahrer klassische oder historisch inspirierte Fahrradbekleidung. Je nach Leistungsvermögen stehen den Teilnehmenden drei verschiedene Strecken durch das Rheingau (42, 80 oder 122 km) zur Auswahl. Dazu findet vom 18. bis zum 21. August im Weingut Baron Knyphausen ein viertägiges Festival-Rahmenprogramm mit Live-Musik, Vintage-Fahrradmarkt, dem International Cycling Film Festival mit Fahrradfilmen und – wie es sich für das Rheingau gehört – einem reichhaltigen Speise- und Weinangebot statt.Für Verpflegung ist auch gesorgt, wenn das Massif Central zum Public Viewing des wichtigsten Radrennens überhaupt – der Tour de France – einlädt. Vom 1. bis 24. Juli können Radsportbegeisterte in der ehemaligen Druckerei im Frankfurter Nordend, die bis zum bereits geplanten Abriss des Gebäudes als Café, Galerie und Fahrradwerkstatt zwischengenutzt wird, das Radsport-Highlight gemeinsam auf der Leinwand verfolgen.Das Fahrrad-Highlight Frankfurts ist in diesem Jahr zweifelsohne die internationale Fahrradmesse Eurobike, die vom 13. bis 17. Juli erstmals in der Mainmetropole stattfindet. Nachdem Frankfurt wichtige Messe-Klassiker wie die Musikmesse und die Automobilmesse IAA dauerhaft aus dem Messekalender streichen musste, freut sich die Messegesellschaft umso mehr über diesen wichtigen Neuzugang. Rund 1500 Aussteller aus aller Welt und 100 000 Besucher werden auf dem Messegelände erwartet, und auch in der Stadt verteilt wird es begleitende Events rund um das Fahrrad geben. Für den Messesamstag sind in Zusammenarbeit dem Velociped-Club Frankfurt 1883 e.V. mehrere Bembel Crit-Radrennen geplant – eines davon für Fixies, also Räder ohne Gangschaltung und Bremsen. Am Sonntag, dem 17. Juli, folgt der Cargobike Eurocup-Wettbewerb, ein Rennen für Lastenräder.Etwas im Schatten der Eurobike steht das diesjährige Fahrradfestival VeloFrankfurt, das wenige Wochen zuvor am 11. und 12. Juni stattfinden wird. Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt nur eine kleine Ausgabe dieser Messe stattfinden konnte, hoffen die Veranstalter, dieses Jahr wieder mehr Aussteller und Besucher auf das Gelände rund um die Eissporthalle anlocken zum können.Das Radfahren im Grüngürtel steht im Mittelpunkt des Aktionstags FahrRad!, den die Stadt am 15. Mai im Rahmen ihres Programms „Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter GrünGürtel“ veranstaltet. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Familien mit Kindern, auf die an den 17 Stationen des GrünGürtel-Radwegs Live-Musik, Einkehrmöglichkeiten sowie Bastel- und Umweltlern-Projekte warten.Am selben Tag, dem 15. Mai, findet auch der erste von drei Kidical Mass-Kinder-Fahrrad-Korsos statt (siehe auch Seite 108). Das Aktionsbüdnis Kidical Mass setzt sich bundesweit dafür ein, das Straßenverkehrsrecht stärker an den ungeschützten Verkehrsteilnehmern auszurichten, und die Städte wieder sicherer für radfahrende Kinder zu machen. Mit den bereits seit einigen Jahren stattfindenden Kidical Mass-Fahrten verleiht das Aktionsbündnis diesen Forderungen auch in Frankfurt Nachdruck. Weitere Kidical-Mass-Termine sind am 10. Juli und 25. September geplant.Um eine für den Radverkehr sichere Verkehrs­­infrastruktur geht es auch drei Tage später, beim Ride of Silence am 18. Mai. Bei dieser Gedenkveranstaltung erinnern die Teilnehmenden an die von Autofahrern getöteten Radfahrer, und stellen an den Orten, wo die Radfahrer zu Tode kamen, weiße Ghost­bikes als Mahnmale auf. „Mehr Platz für’s Rad – nicht nur heut’ Nacht“ ist das Motto der größten Fahrraddemo des Jahres, der ADFC Bike Night 2022. Rund 2000 Teilnehmende zählten die Veranstalter im vergangenen Jahr, vor Corona waren es bis zu 3000. Die zwölfte Auflage der Frankfurter Fahrradnacht ist wieder für Anfang September geplant – der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.Wer bei so vielen Fahrrad-Terminen nun noch kurzfristig ein neues Fahrrad benötigt und im Fachhandel nichts passendes findet, wird vielleicht auf dem Rund-um-Räder-Flohmarkt in der Kerchensteiner Schule fündig. Dieser Fahrrad-Flohmarkt findet am 14. Mai zwischen 11 und 13 Uhr im Rahmen des alljährlichen Haus- und Hofflohmarkts im alten Ortskern von Frankfurt-Hausen statt.__________________________________________________________________________________Dieser Text ist zuerst im Rahmen der Titelstory „Auf’s Rad!“ der Mai-Ausgabe (5/22) des JOURNAL FRANKFURT erschienen. Die gesamte Ausgabe erhalten Sie hier