Auto landet auf U-Bahn-Gleisbett

Beim Versuch ihr Auto auszuparken hat eine 82-Jährige am Montagmittag Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselt. Dabei schleuderte ihr Wagen herum, kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf den Gleisen liegen. Die Eschersheimer Landstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Eine 82-jährige Frau hat durch den Versuch, ihr Auto auszuparken, am Montagmittag einen größeren Verkehrsunfall verursacht. Die 82-Jährige verwechselte laut Polizei dabei den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und beschleunigte stark. Dadurch sei ihr Wagen um fast 180 Grad herumgeschleudert, mit einem Metallzaun kollidiert und schließlich auf dem Gleisbett der U-Bahn liegengeblieben.



Wie die Polizei mitteilt, soll die 82-jährige Fahrerin in der Eschersheimer

Landstraße, in Höhe des Anwesens 396 geparkt haben. Gegen 12.30 Uhr habe sie ausparken und stadtauswärts fahren wollen. Dabei sei es zur Verwechslung der Gänge gekommen und der Wagen aufgrund der Beschleunigung mit der Beifahrerseite gegen einen Metallzaun geschlagen, der die Fahrbahn vom Gleisbett der U-Bahnlinie trennt. Dieser wurde laut Polizei heruntergedrückt was wiederum dazu führte, dass der Wagen auf die Beifahrerseite kippte und anschließend auf den Gleisen liegen blieb.



Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt, die Eschersheimer Landstraße musste in stadtauswärtiger Richtung bis etwa 13.55 Uhr gesperrt werden. Auch

die U-Bahnstrecke war vollständig blockiert, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.