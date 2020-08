Frankfurt als barrierefreier Tourismusort ausgezeichnet

Als erste Kommune in Hessen und fünfte Stadt in Deutschland ist Frankfurt am Mittwoch als barrierefreier Tourismusort ausgezeichnet worden. Zudem erhielten 24 Hotels, Museen und Restaurants ein Zertifikat, um mit der Bezeichnung „Reisen für Alle“ werben zu können.

Die Stadt Frankfurt darf sich ab sofort als erste Kommune in Hessen „Barrierefreier Tourismusort“ nennen. Die Auszeichnung wurde am Mittwoch vom Hessischen Wirtschaftsministerium übergeben. Voraussetzung dafür ist, dass spezielle Angebote für Menschen mit Geh-, Seh- oder Hörbehinderung oder kognitiven Beeinträchtigungen geschaffen werden. Neben Frankfurt sind mit Bremerhaven, Vreden, Dortmund und Erfurt noch vier weitere Städte als solche zertifiziert.



„Barrierefreiheit steigert den Komfort für alle Gäste", sagte Staatssekretär Philipp Nimmermann, der das Zertifikat am Mittwoch an Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt (TCF) überreichte. Barrierefreiheit sei ein wichtiger Bestandteil zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsfaktors Tourismus, von dem in Hessen rund 230 000 Arbeitsplätze abhingen. Dementsprechend freue er sich, dass Frankfurt „dabei so engagiert vorangeht".



Zusätzlich erhielten 24 Hotels, Museen und Restaurants sowie weitere Besucherziele die Berechtigungsurkunde, um mit der Kennzeichnung „Reisen für Alle“ für sich werben zu dürfen. „Die Auszeichnung der Betriebe sowie der Stadt ergänzt in idealer Weise die bisherigen Maßnahmen der Tourismus+Congress GmbH zum Thema Barrierefreiheit", so Thomas Feda. Die TCF berücksichtige das Thema bereits seit knapp zehn Jahren und habe zahlreiche Einrichtungen dafür gewonnen, sich ebenfalls zertifizieren zu lassen. In Frankfurt wurden dabei unter anderem das Hotel Scandic Museumsufer, das Intercity-Hotel Hauptbahnhof-Süd sowie das Best Western Friedberger Warte ausgezeichnet. Seitens der Gastronomiebetriebe wurden die Restaurants Margarete, Oosten und Emma Metzler, das Café Utopia und Café Siesmayer sowie das Wirtshaus Depot 1899 ausgezeichnet. Alle barrierefreien Angebote in Deutschland können auf dem Portal des Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin, welches die Auszeichnungen vergibt, eingesehen werden.