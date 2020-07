2800 Personen seit Anfang Juli kontrolliert

Zum Juli führte die Polizei Frankfurt eine erhöhte Polizeipräsenz im Bahnhofsviertel ein. So wurden seit Anfang des Monats 2800 Personen kontrolliert, 466 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 39 Personen festgenommen.

Um für mehr Sicherheit im Bahnhofsviertel und in dem Gebiet rund um den Hauptbahnhof zu sorgen, begann die Frankfurter Polizei zum Anfang des Monats eine erhöhte Anzahl an Einsatzkräften einzusetzen. Grund dafür war der sich verschlechternde Zustand des Bahnhofsgebiets durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Am vergangenen Freitag hat die Polizei nun einen ersten Bericht über die Kontrollen und Festnahmen in dem von Kriminalität und Drogenkonsum geprägten Viertel herausgegeben. Laut Polizei kann damit ein erster „guter Erfolg“ verzeichnet werden.



So kontrollierte die Polizei seit Anfang Juli 2800 Personen, festgenommen wurden dabei 39 Personen, 516 Personen wurde ein Platzverweis erteilt und bei 19 weiteren ein Haftbefehl vollstreckt. Dabei ahndete die Polizei 466 Ordnungswidrigkeiten, 100 davon waren Verstöße wegen öffentlichen Drogenkonsums. Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten kam es zu 360 Verstößen. Laut Polizei habe die Straßenprostitution in den vergangenen Monaten zugenommen. Beinahe täglich würden die Beamtinnen und Beamten auf zehn bis 30 Frauen treffen, heißt es von der Polizei. Dabei habe man insgesamt 62 Personenkontrollen durchgeführt, 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und vier Strafverfahren eingeleitet.



„Die intensivierten Maßnahmen der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) in den letzten zwei Wochen mündeten in über 330 Anzeigen strafrechtlicher Sachverhalte, ein Großteil entfiel dabei neben Verstößen gegen das Ausländerrecht erwartungsgemäß auf den Handel und Besitz von Betäubungsmitteln“, heißt es von der Frankfurt Polizei. Bei rund 80 Taten habe die Polizei ein Kilo Marihuana, 80 Gramm Heroin und kleinere Mengen Kokain und Crack sichergestellt.