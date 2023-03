Frauen arbeiten bis zum 7. März umsonst

Noch immer verdienen Frauen im Schnitt deutlich weniger als Männer – und das für die gleiche Arbeit. Besonders verheerend ist die Lücke im Kulturbereich. Hierzu findet heute eine Straßenaktion auf der Hauptwache statt.

Gleiches Geld für gleiche Arbeit – was selbstverständlich klingt, ist nach wie vor nicht gegeben. Frauen verdienen im Schnitt auch 2023 immer noch weniger als Männer. Ginge man vom selben Monatslohn aus wie bei Männern, hätten Frauen bis zum 7. März umsonst gearbeitet. Aus einer Statistik des Landes Hessen geht hervor, dass Frauen in Hessen im Durchschnitt 21,35 Euro brutto pro Stunde verdient haben im vergangenen Jahr. Das waren 5,55 Euro oder auch 21 Prozent weniger als der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Männern mit 26,90 Euro.



Equal Pay Day steht unter dem Motto „Die Kunst der gleichen Bezahlung“



Der diesjährige Equal Pay Day steht unter dem bundesweiten Motto „Die Kunst der gleichen Bezahlung“. Damit soll die ungleiche Entlohnung in Kunst und Kultur, einem ohnehin prekären Arbeitsbereich, in den Mittelpunkt gerückt werden. Im Kulturbereich liege die Gehaltslücke für Frauen in Deutschland bei 30 Prozent, heißt es vonseiten des Frauenreferat.



Frauenreferat organisiert eine Straßenaktion auf der Hauptwache



Anlässlich des Aktionstags organisiert das Frauenreferat eine Straßenaktion auf der Hauptwache vor der Katharinenkirche. Präsentiert wird eine Videoinstallation, in der sieben Frankfurter Künstlerinnen aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen. Begleitet wird der Tag von verschiedenen Musik- und Performance-Auftritten.



Von 12.30 Uhr bis 16 Uhr können Interessierte das Bühnenprogramm verfolgen. Moderatorin Be Shoo wird dieses eröffnen. Bis 14 Uhr werden die female DJs GG Vybe die Bühne bespielen. Danach geht es weiter mit Auftritten der Hip Hop-Künstlerinnen Alyssa und Azisa. Außerdem wird die weibliche Tanzgruppe Deja Vu auf der Bühne an der Hauptwache performen.