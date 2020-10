Weltkriegsbombe im Gallus gefunden

Im Gallus wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen hat entschieden, dass die Entschärfung noch heute stattfinden muss. Der Zeitpunkt sowie der Evakuierungsbereich werden derzeit noch abgestimmt.

In der Flörsheimer Straße im Gallus ist am Freitagmittag bei Arbeiten in einer Baugrube eine 50 kg schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) hat entschieden, dass die Entschärfung noch heute stattfinden muss. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt und der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) stimmen derzeit den genauen Zeitpunkt der Entschärfung und den dafür erforderlichen Evakuierungsbereich ab.