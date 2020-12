Bombenfund im Gallus

Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstagnachmittag eine Weltkriegsbombe im Gallus gefunden. Der Blindgänger soll am Sonntag entschärft werden; aufgrund der Sprengstoffmenge müssen dafür voraussichtlich mehr als 12 000 Frankfurter:innen ihre Wohnungen verlassen.

Bei Arbeiten in einer Baugrube im Gallus ist am Donnerstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach einer Prüfung durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) wurde entschieden, dass eine Entschärfung notwendig ist; diese soll voraussichtlich am Sonntag, den 6. Dezember stattfinden.Wie die Behörden mitteilten, sei aufgrund der Bauart und der Sprengstoffmenge des 500 Kilogramm schweren Blindgängers britischen Typs ein großer Evakuierungsradius erforderlich. Im Falle einer Detonation sei von erheblichen Schäden an Gebäuden sowie einer „akuten Gefahr für Leib und Leben“ auszugehen.Laut Einwohnermeldestatistik sind etwa 12 300 Anwohner:innen betroffen. Zusätzlich befinden sich Altenwohnheime, Gleise der Deutschen Bahn sowie Fernwärmeleitungen in dem ausgewiesenen Bereich. Eine weitere Schwierigkeit gehe von der Pandemie-Situation aus, heißt es seitens der Behörden, da auch hier Abstands- und Quarantäne-Regelungen berücksichtigt werden müssen.Alle Maßnahmen sowie ein genauer Zeitplan sollen im Laufe des Freitags bekannt gegeben werden. Eine genaue interkative Karte vom Evakuierungsbereich gibt es hier.