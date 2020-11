Anleitung für einen nachhaltigen Alltag

Am Mittwoch hat das Frankfurter Energiereferat das Klimasparbuch für das Jahr 2021 veröffentlicht. Damit will die Stadt das Bewusstsein für einen umweltschonenden Alltag der Frankfurter:innen stärken und Tipps für mehr Nachhaltigkeit geben.

Am Mittwoch hat das Energiereferat der Stadt Frankfurt das Klimasparbuch für das Jahr 2021 vorgestellt, das die Frankfurter:innen bei einem nachhaltigen und klimafreundlichen Verhalten im Alltag unterstützen soll. Darin erhalten sind Empfehlungen rund um die Themenbereiche Ernährung, Konsum, Mobilität, Wohnen oder Bauen. Gelistet sind in dem Sparbuch Initiativen und Adressen verschiedenster Anlaufstellen in Frankfurt: Ausleihstellen für Lastenräder, Second-Hand-Geschäfte, Repair-Cafés, Unverpackt-Läden und mehr. Zudem liegen 45 Gutscheine für lokale Unternehmen wie beispielsweise einen regionalen Bio-Demeter-Hof bei.



Als neuen Schwerpunkt befindet sich in der diesjährigen Ausgabe des Klimasparbuchs das Thema Digitalisierung. Digitale Technik könne dabei helfen, unnötige Flüge und Pendlerfahrten zu vermeiden, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen). In Frankfurt erlebe man mittlerweile jedoch auch dessen Kehrseite. „Die Rechenzentren verbrauchen inzwischen mehr Strom als alle Haushalte zusammen und heizen mit ihrer Abwärme auch noch das Stadtklima auf“, so Heilig. Deshalb zeige das Klimasparbuch auch auf, wie sich digitale Medien „klimabewusst“ nutzen ließen.



Anfang 2020 hatte das Frankfurter Energiereferat zwei Klimaschutz-Wetten ausgeschrieben, an denen Menschen aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet teilnehmen konnten. Im Klimasparbuch sind die Teilnehmenden als sogenannte Patinnen und Paten vertreten, die davon erzählen, wie sie sich im Alltag für mehr Klimaschutz einsetzen. Damit habe man den Menschen aufgrund der großen Resonanz zu den Klimaschutz-Wetten eine Stimme geben wollen, erläutert der stellvertretende Leiter des Energiereferats, Paul Fay.



Im vergangenen Jahr, anlässlich der Jubiläumsausgabe des Klimasparbuchs, habe man bereits ein „Klima-Konto“ angelegt, auf dem man von den Bürger:innen gemeldete CO2-Ersparnisse sammele. Mit einer Postkarte, die dem Sparbuch beiliegt, oder per E-Mail können Frankfurter:innen ihre Ziele dem Energiereferat weiterhin mitteilen und dadurch an einem Gewinnspiel teilnehmen und zehn Exemplare des Buches „Super Local Food“ und zehn Stromspar-Steckdosen gewinnen. Der Energieversorger Mainova stand bei der Erstellung des Klimasparbuchs erneut als Partner zur Seite. Das Unternehmen unterstütze Frankfurt mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und umweltschonender Fernwärme, so der Vorstandsvorsitzende Constantin Alsheimer.



Erhältlich ist das Klimasparbuch 2021 beim Oekom Verlag für 4,95 Euro.