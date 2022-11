Diskussionsveranstaltung über WM in Katar

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tradition zum Anfassen“ laden das Eintracht Frankfurt Museum und die Fanabteilung am Donnerstag zu einer Debatte über den Umgang mit der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ein.

Am Donnerstag debattieren die Veranstalter der Reihe „Tradition zum Anfassen“ mit verschiedenen Gästen über die kritischen Themen, die die diesjährige Fußball-WM umgeben: Korruption, die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen, die Menschenrechtsverletzungen im Austragungsland und die Verantwortung, die der Spitzenfußball bei der Angelegenheit trägt.



Die eingeladenen Gäste sind Sebastian Sons, Senior Researcher bei, Center for Applied Research in Partnership with the Orient, Dario Minden, Vorstand der Fanabteilung, und Axel Hellmann, Vorstandssprecher Eintracht Frankfurt Fußball AG.



>> Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Gebäude Otto-Fleck-Schneise 7 nahe des Deutsche Bank Parks statt. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro und für Mitglieder der Fanabteilung und des Fördervereins Museum ist der Eintritt kostenlos. Außerdem überträgt Eintracht-TV das Ereignis live im Stream.