Unbekannte rasen mit Auto in Juweliergeschäft

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft auf der Goethestraße gerast. Die Beute: Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Diebe sind noch auf der Flucht.

Mindestens zwei bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Bulgari-Filiale auf der Frankfurter Goethestraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, rasten die Täter mit einem gestohlenen Pkw frontal durch die Glasfront und gelangten so in das Juweliergeschäft. Anschließend, so die Polizei, zertrümmerten sie Vitrinen und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.



Um zu der Filiale zu gelangen, die in einem für den Verkehr gesperrten Bereich liegt, sollen die Täter Poller gewaltsam entfernt haben. Nach Angaben der Polizei löste die Alarmanlage des Geschäfts gegen 4 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Diebe den Tatort verlassen; den gestohlenen PKW, einen blauen VW Golf, ließen sie zurück.



Bislang fehlt von den Tätern noch jede Spur, das Kriminalkommissariat für Geschäftseinbrüche hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 069/ 75552199 oder

bei jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.